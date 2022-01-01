Företagskatalog
Thales
Jobbar du här? Hävda ditt företag

Thales Löner

Thaless löner varierar från $20,100 i total ersättning per år för en Informationsteknolog (IT) i den lägre delen till $176,880 för en Chef för mjukvaruingenjörer i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Thales. Senast uppdaterad: 9/1/2025

$160K

Få Betalt, Inte Lurad

Vi har förhandlat tusentals erbjudanden och uppnår regelbundet 300 000+ kr (ibland 3 miljoner+ kr) i höjningar. Få din lön förhandlad eller ditt CV granskat av riktiga experter - rekryterare som gör det dagligen.

Mjukvaruingenjör
LR6 $42.8K
LR7 $48.4K
LR8 $68.5K

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Dataingenjör

Cybersäkerhetsanalytiker
Median $73K
Lösningsarkitekt
Median $84.1K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Datavetare
Median $40.2K
Försäljning
Median $161K
Administrativ assistent
$48.8K
Rymd- och flygteknikingenjör
$76K
Kemisk ingenjör
$20.5K

Forskningsingenjör

Elektroingenjör
$66.9K
Hårdvaruingenjör
$23.5K
Informationsteknolog (IT)
$20.1K
Juridik
$64.1K
Maskiningenjör
$86.5K
Optisk ingenjör
$41.9K
Produktdesigner
$175K
Produktchef
$65K
Projektledare
$90.8K
Chef för mjukvaruingenjörer
$177K
Teknisk programchef
$52.7K
Teknisk skribent
$44K
UX-forskare
$70.7K
Saknar du din titel?

Sök efter alla löner på vår kompensationssida eller lägg till din lön för att hjälpa till att låsa upp sidan.


Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på Thales är Chef för mjukvaruingenjörer at the Common Range Average level med en årlig total ersättning på $176,880. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Thales är $65,001.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Thales

Relaterade företag

  • Atos
  • QuEST Global
  • Murex
  • ConvergeOne
  • Modus Create
  • Se alla företag ➜

Andra resurser