Företagskatalog
Swiggy
Jobbar du här? Hävda ditt företag
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • Projektledare

  • Alla Projektledare löner

Swiggy Projektledare Löner

Den genomsnittliga totalersättningen för Projektledare in India på Swiggy varierar från ₹3.56M till ₹4.98M per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Swiggys totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/29/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

₹3.85M - ₹4.48M
India
Vanligt Spann
Möjligt Spann
₹3.56M₹3.85M₹4.48M₹4.98M
Vanligt Spann
Möjligt Spann

Vi behöver bara 2 fler Projektledare inlämningars hos Swiggy för att låsa upp!

Bjud in dina vänner och nätverk att lägga till löner anonymt på mindre än 60 sekunder. Mer data innebär bättre insikter för arbetssökande som du och vår gemenskap!

💰 Visa alla Löner

💪 Bidra Din lön

₹13.94M

Få Betalt, Inte Lurad

Vi har förhandlat tusentals erbjudanden och uppnår regelbundet 300 000+ kr (ibland 3 miljoner+ kr) i höjningar. Få din lön förhandlad eller ditt CV granskat av riktiga experter - rekryterare som gör det dagligen.


Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
Options

På Swiggy omfattas Options av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
Options

På Swiggy omfattas Options av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (25.00% årligen)



Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Projektledare erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Vanliga frågor

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Projektledare hos Swiggy in India ligger på en årlig totalkompensasjon på ₹4,979,748. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Swiggy for Projektledare rollen in India er ₹3,556,963.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Swiggy

Relaterade företag

  • OYO
  • Ola
  • Gojek Tech
  • Grofers
  • Alpaca
  • Se alla företag ➜

Andra resurser