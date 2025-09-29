Företagskatalog
Swiftly
  • Löner
  • Mjukvaruingenjör

  • Alla Mjukvaruingenjör löner

Swiftly Mjukvaruingenjör Löner

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in United States på Swiftly uppgår till $443K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Swiftlys totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/29/2025

Medianpaket
company icon
Swiftly
Principal Software Enginwwr
San Francisco, CA
Totalt per år
$443K
Nivå
Principal Software Engineer
Grundlön
$210K
Stock (/yr)
$233K
Bonus
$0
År på företaget
2 År
Års erfarenhet
15 År
Vilka är karriärnivåerna på Swiftly?

$160K

Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Praktikantlöner

Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

På Swiftly omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)



Få Verifierade Löner i din Inkorg

Inkluderade titlar

Backend-Mjukvaruingenjör

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Swiftly in United States ligger på en årlig total ersättning på $443,400. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Swiftly för Mjukvaruingenjör rollen in United States är $200,000.

Andra resurser