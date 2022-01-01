Standard Cognition Löner

Standard Cognitions löneintervall sträcker sig från $130,650 i total kompensation per år för en Datavetare på den nedre änden till $316,575 för en Chef för mjukvaruutveckling på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Standard Cognition . Senast uppdaterad: 8/19/2025