Sleep Number
  • Programchef

  • Alla Programchef löner

Sleep Number Programchef Löner

Den genomsnittliga totalersättningen för Programchef in United States på Sleep Number varierar från $123K till $172K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Sleep Numbers totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/28/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

$132K - $156K
United States
Vanligt Spann
Möjligt Spann
$123K$132K$156K$172K
Vanligt Spann
Möjligt Spann

Intjänandeschema

33%

ÅR 1

33%

ÅR 2

33%

ÅR 3

Aktietyp
RSU

På Sleep Number omfattas RSUs av ett 3-årigt intjänandeschema:

  • 33% intjänas under 1st-ÅR (33.00% årligen)

  • 33% intjänas under 2nd-ÅR (33.00% årligen)

  • 33% intjänas under 3rd-ÅR (33.00% årligen)



Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Programchef på Sleep Number in United States ligger på en årlig total ersättning på $171,990. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Sleep Number för Programchef rollen in United States är $123,480.

