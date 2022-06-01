Företagskatalog
SHL
SHL Löner

SHLs löner varierar från $17,555 i total ersättning per år för en Mjukvaruingenjör i den lägre delen till $248,750 för en Marknadsföring i den högre delen.

$160K

Mjukvaruingenjör
Median $17.6K
Chef för mjukvaruingenjörer
Median $60.7K
Marknadsföring
$249K

Produktchef
$47.7K
Försäljning
$42.3K
SHL에서 보고된 최고 급여 직무는 Marknadsföring at the Common Range Average level이며 연간 총 보상은 $248,750입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
SHL에서 보고된 연간 총 보상의 중간값은 $47,739입니다.

