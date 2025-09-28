Företagskatalog
Sequoia
Jobbar du här? Hävda ditt företag
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • Personalresurser

  • Alla Personalresurser löner

Sequoia Personalresurser Löner

Medianersättningspaketet för Personalresurser in United States på Sequoia uppgår till $235K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Sequoias totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/28/2025

Medianpaket
company icon
Sequoia
Senior Talent Partner
San Mateo, CA
Totalt per år
$235K
Nivå
Senior
Grundlön
$198K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$37K
År på företaget
5 År
Års erfarenhet
12 År
Vilka är karriärnivåerna på Sequoia?

$160K

Få Betalt, Inte Lurad

Vi har förhandlat tusentals erbjudanden och uppnår regelbundet 300 000+ kr (ibland 3 miljoner+ kr) i höjningar. Få din lön förhandlad eller ditt CV granskat av riktiga experter - rekryterare som gör det dagligen.

Senaste löneinlämningar
Lägg tillLägg till ersättningLägg till ersättning

Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportera dataVisa lediga jobb

Bidra

Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Personalresurser erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Personalresurser på Sequoia in United States ligger på en årlig total ersättning på $302,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Sequoia för Personalresurser rollen in United States är $235,000.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Sequoia

Relaterade företag

  • Airbnb
  • PayPal
  • Facebook
  • Tesla
  • Stripe
  • Se alla företag ➜

Andra resurser