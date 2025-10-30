Företagskatalog
Remitly
  • Löner
  • Produktdesigner

  • Alla Produktdesigner löner

Remitly Produktdesigner Löner

Medianersättningspaketet för Produktdesigner in United States på Remitly uppgår till $172K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Remitlys totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/30/2025

Medianpaket
company icon
Remitly
Product Designer
Seattle, WA
Totalt per år
$172K
Nivå
L1
Grundlön
$112K
Stock (/yr)
$60K
Bonus
$0
År på företaget
1 År
Års erfarenhet
3 År
Vilka är karriärnivåerna på Remitly?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Remitly omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)



Inkluderade titlar

UX-designer

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Produktdesigner på Remitly in United States ligger på en årlig total ersättning på $260,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Remitly för Produktdesigner rollen in United States är $157,500.

