Remitly
Remitly Datavetare Löner

Datavetare-ersättning in United Kingdom på Remitly varierar från £116K per year för L1 till £189K per year för L3. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Remitlys totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/30/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

£97.7K - £116K
United Kingdom
Vanligt Spann
Möjligt Spann
£90.2K£97.7K£116K£123K
Vanligt Spann
Möjligt Spann
Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
L1
Data Scientist I
£116K
£90.7K
£23.2K
£1.7K
L2
Data Scientist II
£ --
£ --
£ --
£ --
L3
Senior Data Scientist
£189K
£115K
£73.7K
£0
L4
Staff Data Scientist
£ --
£ --
£ --
£ --
Visa 1 Fler nivåer
Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Remitly omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)



Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Datavetare på Remitly in United Kingdom ligger på en årlig total ersättning på £188,811. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Remitly för Datavetare rollen in United Kingdom är £90,166.

Andra resurser