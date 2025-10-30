Datavetare-ersättning in United Kingdom på Remitly varierar från £116K per year för L1 till £189K per year för L3. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Remitlys totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/30/2025
På Remitly omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)
Vanliga frågor
Vad är den högsta Datavetare lönen på Remitly in United Kingdom?
Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Datavetare på Remitly in United Kingdom ligger på en årlig total ersättning på £188,811. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Hur mycket får Remitly Datavetare anställda i lön in United Kingdom?
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Remitly för Datavetare rollen in United Kingdom är £90,166.