Relativity Löner

Relativitys löner varierar från $102,060 i total ersättning per år för en Mjukvaruingenjör i den lägre delen till $298,500 för en Affärsoperationer i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Relativity. Senast uppdaterad: 10/25/2025

Mjukvaruingenjör
Software Engineer $102K
Advanced Software Engineer $120K
Senior Software Engineer $150K
Lead Software Engineer $178K

Backend-Mjukvaruingenjör

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Produktchef
Median $140K
Chef för mjukvaruingenjörer
Median $210K

Produktdesigner
Median $119K
Affärsoperationer
$299K
Chef för datavetenskap
$217K
Datavetare
$147K
Marknadsföring
$168K
Cybersecurity Analyst
$145K
UX-forskare
$110K
Intjänandeschema

5%

ÅR 1

15%

ÅR 2

30%

ÅR 3

50%

ÅR 4

Aktietyp
Options

På Relativity omfattas Options av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 5% intjänas under 1st-ÅR (5.00% årligen)

  • 15% intjänas under 2nd-ÅR (15.00% årligen)

  • 30% intjänas under 3rd-ÅR (30.00% årligen)

  • 50% intjänas under 4th-ÅR (50.00% årligen)

Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på Relativity är Affärsoperationer at the Common Range Average level med en årlig total ersättning på $298,500. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Relativity är $147,131.

Andra resurser