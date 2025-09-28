Mjukvaruingenjör-ersättning in United States på realtor.com varierar från $111K per year för T1 till $255K per year för T6. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $195K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för realtor.coms totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/28/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
T1
$111K
$109K
$147
$2K
T2
$140K
$126K
$6K
$7.8K
T3
$201K
$159K
$25.2K
$17K
T4
$223K
$173K
$26K
$24.2K
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
