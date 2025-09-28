realtor.com Mjukvaruingenjör Löner

Mjukvaruingenjör-ersättning in United States på realtor.com varierar från $111K per year för T1 till $255K per year för T6. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $195K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för realtor.coms totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/28/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå Lägg till ersättning Jämför nivåer

Nivånamn Totalt Grundlön Aktier (/yr) Bonus T1 Software Engineer 1 ( Instegsnivå ) $111K $109K $147 $2K T2 Software Engineer 2 $140K $126K $6K $7.8K T3 Senior Software Engineer $201K $159K $25.2K $17K T4 Staff Software Engineer $223K $173K $26K $24.2K Visa 3 Fler nivåer

$160K Få Betalt, Inte Lurad Vi har förhandlat tusentals erbjudanden och uppnår regelbundet 300 000+ kr (ibland 3 miljoner+ kr) i höjningar. Få din lön förhandlad eller ditt CV granskat av riktiga experter - rekryterare som gör det dagligen.

Senaste löneinlämningar

​ Tabellfilter Prenumerera Lägg till Lägg till ersättning Lägg till ersättning

Företag Plats | Datum Nivånamn Tagg Års yrkeserfarenhet Totalt / På företaget Total kompensation ( USD ) Grundlön | Aktier (år) | Bonus Inga löner hittades Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

HR / Rekrytering? Skapa ett interaktivt erbjudande

Bidra

Vad är intjänandeschema på realtor.com ?

Få Verifierade Löner i din Inkorg Prenumerera på verifierade Mjukvaruingenjör erbjudanden . Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer → Ange Din E-postadress Ange Din E-postadress Prenumerera Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Inkluderade titlar Skicka in ny titel