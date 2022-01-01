Företagskatalog
NEXT Trucking Löner

NEXT Truckings löner varierar från $100,500 i total ersättning per år för en Affärsanalytiker i den lägre delen till $180,000 för en Produktchef i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på NEXT Trucking. Senast uppdaterad: 9/9/2025

$160K

Produktchef
Median $180K
Affärsanalytiker
$101K
Produktdesigner
$162K

Mjukvaruingenjör
$164K
Vanliga frågor

The highest paying role reported at NEXT Trucking is Produktchef with a yearly total compensation of $180,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at NEXT Trucking is $162,938.

