Nearpod Löner

Nearpods löner varierar från $83,300 i total ersättning per år för en Kundservice i den lägre delen till $163,710 för en Mjukvaruingenjör i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Nearpod. Senast uppdaterad: 9/9/2025

$160K

Kundservice
$83.3K
Datavetare
$131K
Mjukvaruingenjör
$164K

Vanliga frågor

Najlepšie platenú pozíciu v Nearpod predstavuje Mjukvaruingenjör at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $163,710. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Nearpod je $130,650.

