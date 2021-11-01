Företagskatalog
monday.com
Jobbar du här? Hävda ditt företag

monday.com Löner

monday.coms löner varierar från $64,675 i total ersättning per år för en Kundserviceoperationer i den lägre delen till $211,393 för en Chef för mjukvaruingenjörer i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på monday.com. Senast uppdaterad: 9/16/2025

$160K

Få Betalt, Inte Lurad

Vi har förhandlat tusentals erbjudanden och uppnår regelbundet 300 000+ kr (ibland 3 miljoner+ kr) i höjningar. Få din lön förhandlad eller ditt CV granskat av riktiga experter - rekryterare som gör det dagligen.

Mjukvaruingenjör
Software Engineer $146K
Senior Software Engineer $177K

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Produktchef
Median $145K
Kundservice
$86.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Kundserviceoperationer
$64.7K
Kundsuccess
$85.6K
Dataanalytiker
$83.7K
Personalresurser
$106K
Produktdesigner
$90.2K
Projektledare
$136K
Säljingenjör
$127K
Chef för mjukvaruingenjörer
$211K
Lösningsarkitekt
$118K
Totalersättning
$79.1K
Saknar du din titel?

Sök efter alla löner på vår kompensationssida eller lägg till din lön för att hjälpa till att låsa upp sidan.


Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

På monday.com omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)

Har du en fråga? Fråga communityn.

Besök Levels.fyi-communityn för att engagera dig med anställda från olika företag, få karriärtips och mycket mer.

Besök nu!

Vanliga frågor

The highest paying role reported at monday.com is Chef för mjukvaruingenjörer at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $211,393. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at monday.com is $111,996.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för monday.com

Relaterade företag

  • Perion Network
  • Sabre
  • Shift4
  • Elbit Systems
  • WalkMe
  • Se alla företag ➜

Andra resurser