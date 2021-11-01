monday.com Löner

monday.coms löner varierar från $64,675 i total ersättning per år för en Kundserviceoperationer i den lägre delen till $211,393 för en Chef för mjukvaruingenjörer i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på monday.com . Senast uppdaterad: 9/16/2025