Mollie
Mollie Löner

Mollies löner varierar från $57,450 i total ersättning per år för en Dataanalytiker i den lägre delen till $149,235 för en Chef för mjukvaruingenjörer i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Mollie. Senast uppdaterad: 9/15/2025

$160K

Mjukvaruingenjör
Software Engineer 2 $93.5K
Senior Engineer $115K

Backend-Mjukvaruingenjör

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Chef för mjukvaruingenjörer
Median $149K
Dataanalytiker
$57.4K

Datavetare
$92.7K
Marknadsföring
$81K
Projektledare
$101K
Cybersäkerhetsanalytiker
$110K
Teknisk programchef
$114K
Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på Mollie är Chef för mjukvaruingenjörer med en årlig total ersättning på $149,235. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Mollie är $101,241.

