Molex Löner

Molexs löner varierar från $28,290 i total ersättning per år för en Produktdesigner i den lägre delen till $179,100 för en Lösningsarkitekt i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Molex . Senast uppdaterad: 9/15/2025