Microsoft Mjukvaruingenjör Löner i Denmark

Mjukvaruingenjör-ersättning in Denmark på Microsoft varierar från DKK 605K per year för 59 till DKK 1.72M per year för 65. Det yearliga medianersättningspaketet in Denmark uppgår till DKK 1.16M. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Microsofts totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/6/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
SDE
59(Instegsnivå)
DKK 605K
DKK 524K
DKK 43.6K
DKK 37.1K
60
DKK 724K
DKK 590K
DKK 86.3K
DKK 47.1K
SDE II
61
DKK 797K
DKK 642K
DKK 85.6K
DKK 69.4K
62
DKK 890K
DKK 671K
DKK 134K
DKK 84.1K
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Praktikantlöner

Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Microsoft omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (25.00% årligen)

Sometimes a 5 year schedule

20%

ÅR 1

20%

ÅR 2

20%

ÅR 3

20%

ÅR 4

20%

ÅR 5

Aktietyp
RSU

På Microsoft omfattas RSUs av ett 5-årigt intjänandeschema:

  • 20% intjänas under 1st-ÅR (20.00% årligen)

  • 20% intjänas under 2nd-ÅR (20.00% årligen)

  • 20% intjänas under 3rd-ÅR (20.00% årligen)

  • 20% intjänas under 4th-ÅR (20.00% årligen)

  • 20% intjänas under 5th-ÅR (20.00% årligen)

Sometimes a 5 year schedule

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Microsoft omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

Sometimes a 5 year schedule

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Microsoft omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)

Sometimes a 5 year schedule



Inkluderade titlar

Skicka in ny titel

iOS-ingenjör

Frontend Mjukvaruingenjör

Maskininlärningsingenjör

Backend Mjukvaruingenjör

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Nätverksingenjör

Kvalitetssäkring (QA) Mjukvaruingenjör

Dataingenjör

Produktionsmjukvaruingenjör

Säkerhetsmjukvaruingenjör

DevOps-ingenjör

Site Reliability Ingenjör

Kryptoingenjör

Virtual Reality Mjukvaruingenjör

Systemingenjör

Videospel Mjukvaruingenjör

Utvecklarförespråkare

Forskningsvetenskapsman

AI-forskare

AI-ingenjör

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Microsoft in Denmark ligger på en årlig total ersättning på DKK 1,720,915. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Microsoft för Mjukvaruingenjör rollen in Denmark är DKK 1,094,695.

