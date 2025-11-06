Mjukvaruingenjör-ersättning in Denmark på Microsoft varierar från DKK 605K per year för 59 till DKK 1.72M per year för 65. Det yearliga medianersättningspaketet in Denmark uppgår till DKK 1.16M. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Microsofts totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/6/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
SDE
DKK 605K
DKK 524K
DKK 43.6K
DKK 37.1K
60
DKK 724K
DKK 590K
DKK 86.3K
DKK 47.1K
SDE II
DKK 797K
DKK 642K
DKK 85.6K
DKK 69.4K
62
DKK 890K
DKK 671K
DKK 134K
DKK 84.1K
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På Microsoft omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 3rd-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 4th-ÅR (25.00% årligen)
Sometimes a 5 year schedule
20%
ÅR 1
20%
ÅR 2
20%
ÅR 3
20%
ÅR 4
20%
ÅR 5
På Microsoft omfattas RSUs av ett 5-årigt intjänandeschema:
20% intjänas under 1st-ÅR (20.00% årligen)
20% intjänas under 2nd-ÅR (20.00% årligen)
20% intjänas under 3rd-ÅR (20.00% årligen)
20% intjänas under 4th-ÅR (20.00% årligen)
20% intjänas under 5th-ÅR (20.00% årligen)
Sometimes a 5 year schedule
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På Microsoft omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)
Sometimes a 5 year schedule
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På Microsoft omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)
Sometimes a 5 year schedule
Inkluderade titlarSkicka in ny titel
iOS-ingenjör
Frontend Mjukvaruingenjör
Maskininlärningsingenjör
Backend Mjukvaruingenjör
Full-Stack Mjukvaruingenjör
Nätverksingenjör
Kvalitetssäkring (QA) Mjukvaruingenjör
Dataingenjör
Produktionsmjukvaruingenjör
Säkerhetsmjukvaruingenjör
DevOps-ingenjör
Site Reliability Ingenjör
Kryptoingenjör
Virtual Reality Mjukvaruingenjör
Systemingenjör
Videospel Mjukvaruingenjör
Utvecklarförespråkare
Forskningsvetenskapsman
AI-forskare
AI-ingenjör