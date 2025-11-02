Företagskatalog
Kofax
Kofax Mjukvaruingenjör Löner

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in Canada på Kofax uppgår till CA$99.2K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Kofaxs totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/2/2025

Medianpaket
company icon
Kofax
Software Engineer
Waterloo, ON, Canada
Totalt per år
CA$99.2K
Nivå
L3
Grundlön
CA$99.2K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
År på företaget
5 År
Års erfarenhet
7 År
Vilka är karriärnivåerna på Kofax?
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Praktikantlöner

Inkluderade titlar

Backend Mjukvaruingenjör

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Kofax in Canada ligger på en årlig total ersättning på CA$108,212. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Kofax för Mjukvaruingenjör rollen in Canada är CA$95,381.

