Kaseya
  • Löner
  • Mjukvaruingenjör

  • Alla Mjukvaruingenjör löner

Kaseya Mjukvaruingenjör Löner

Mjukvaruingenjör-ersättning in Poland på Kaseya varierar från PLN 255K per year för Software Engineer 2 till PLN 291K per year för Senior Software Engineer. Det yearliga medianersättningspaketet in Poland uppgår till PLN 265K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Kaseyas totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/27/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Software Engineer 1
(Instegsnivå)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Software Engineer 2
PLN 255K
PLN 255K
PLN 0
PLN 0
Senior Software Engineer
PLN 291K
PLN 290K
PLN 0
PLN 1.5K
Staff Software Engineer 1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Visa 2 Fler nivåer
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Praktikantlöner

Vilka är karriärnivåerna på Kaseya?

Inkluderade titlar

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Kaseya in Poland ligger på en årlig total ersättning på PLN 327,642. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Kaseya för Mjukvaruingenjör rollen in Poland är PLN 274,918.

