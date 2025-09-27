Mjukvaruingenjör-ersättning in Poland på Kaseya varierar från PLN 255K per year för Software Engineer 2 till PLN 291K per year för Senior Software Engineer. Det yearliga medianersättningspaketet in Poland uppgår till PLN 265K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Kaseyas totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/27/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Software Engineer 1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Software Engineer 2
PLN 255K
PLN 255K
PLN 0
PLN 0
Senior Software Engineer
PLN 291K
PLN 290K
PLN 0
PLN 1.5K
Staff Software Engineer 1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
