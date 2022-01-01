Företagskatalog
Intel
Jobbar du här? Hävda ditt företag

Intel Löner

Intels löner varierar från $36,403 i total ersättning per år för en Rekryterare i den lägre delen till $818,056 för en Mjukvaruingenjör i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Intel. Senast uppdaterad: 10/21/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Mjukvaruingenjör
Grade 3 $137K
Grade 5 $135K
Grade 6 $176K
Grade 7 $205K
Grade 8 $264K
Grade 9 $337K
Grade 10 $389K
Grade 11 $575K
Fellow $818K

Maskininlärningsingenjör

Backend-Mjukvaruingenjör

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Nätverksingenjör

Kvalitetssäkring (QA) Mjukvaruingenjör

Dataingenjör

Produktionsmjukvaruingenjör

Säkerhetsmjukvaruingenjör

DevOps-Ingenjör

Webbplatstillförlitlighetssingenjör

Kryptoingenjör

Systemingenjör

Videospelsmjukvaruingenjör

Forskare

AI-Forskare

AI-Ingenjör

Embedded Systems Software Engineer

Hårdvaruingenjör
Grade 5 $139K
Grade 6 $159K
Grade 7 $186K
Grade 8 $227K
Grade 9 $287K
Grade 10 $374K
Grade 11 $499K

Analog Engineer

ASIC Engineer

SoC Engineer

FPGA Engineer

Embedded Hardware Engineer

VLSI CAD Engineer

Produktchef
Grade 6 $120K
Grade 7 $177K
Grade 8 $187K
Grade 9 $303K
Grade 10 $384K
Grade 11 $597K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Datavetare
Grade 5 $122K
Grade 6 $158K
Grade 7 $171K
Grade 8 $235K
Grade 9 $253K
Teknisk programchef
Grade 5 $111K
Grade 6 $134K
Grade 7 $172K
Grade 8 $203K
Grade 9 $272K
Grade 10 $325K
Grade 11 $447K

Teknisk Projektledare

Chef för mjukvaruingenjörer
Grade 7 $209K
Grade 8 $253K
Grade 9 $323K
Grade 10 $421K
Grade 11 $571K
Maskiningenjör
Grade 5 $111K
Grade 6 $138K
Grade 7 $172K
Grade 8 $203K
Grade 9 $255K

Manufacturing Engineer

Packaging Engineer

Thermal Engineer

Design Engineer

Test Engineer

Lösningsarkitekt
Grade 6 $191K
Grade 7 $179K
Grade 8 $215K
Grade 9 $283K
Grade 10 $372K

Data Architect

Cloud Architect

Cloud Security Architect

Marknadsföring
Grade 5 $91K
Grade 6 $139K
Grade 7 $157K
Grade 8 $193K
Grade 9 $258K
Grade 10 $306K

Produktmarknadsföringschef

Produktdesigner
Grade 5 $129K
Grade 6 $149K
Grade 7 $177K
Grade 8 $207K
Grade 9 $271K
Finansanalytiker
Grade 5 $97K
Grade 6 $124K
Grade 7 $144K
Grade 8 $172K
Grade 9 $222K
Programchef
Grade 6 $137K
Grade 7 $163K
Grade 8 $193K
Grade 9 $237K
Grade 10 $305K
Kemisk ingenjör
Grade 5 $114K
Grade 7 $171K
Grade 8 $191K

Process Engineer

Facilities Engineer

Research Engineer

Elektroingenjör
Grade 6 $156K
Grade 7 $197K
Grade 8 $234K
Grade 9 $261K
Affärsanalytiker
Grade 5 $103K
Grade 6 $116K
Grade 7 $147K
Grade 8 $182K
Personalresurser
Grade 7 $159K
Grade 8 $180K
Grade 9 $217K
Grade 10 $302K
Process Engineer
Grade 5 $102K
Grade 7 $148K
Materialingenjör
Grade 7 $161K
Grade 8 $199K
Försäljning
Grade 6 $140K
Grade 8 $213K
Grade 10 $315K

Fältförsäljningschef

Kontochef

Affärsutveckling
Grade 8 $198K
Grade 9 $269K
Information Technologist (IT)
Median $146K
Affärsoperationer
Median $151K
Chef för affärsoperationer
Median $201K
Chef för datavetenskap
Median $262K
Optisk ingenjör
Median $239K
Produktdesignchef
Median $290K
Projektledare
Median $57.8K
Revisor
Median $137K

Technical Accountant

Administrativ assistent
Median $95.2K
Grafisk designer
Median $235K
Säljingenjör
Median $201K
Juridik
Median $300K
Stabschef
$220K
Civilingenjör
$231K

Construction Engineer

Styringenjör
$230K
Kundservice
$103K
Dataanalytiker
$71.7K
Fastighetsförvaltare
$118K
Modedesigner
$76.4K
Industridesigner
$156K
Managementkonsult
$120K
VVS-ingenjör
$180K
Prompt Engineer
$469K
Rekryterare
$36.4K
Cybersecurity Analyst
$73.2K
Teknisk skribent
$44.2K
UX-forskare
$37.7K
Riskkapitalist
$166K
Saknar du din titel?

Sök efter alla löner på vår kompensationssida eller lägg till din lön för att hjälpa till att låsa upp sidan.


Intjänandeschema

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.3%

ÅR 3

Aktietyp
RSU

På Intel omfattas RSUs av ett 3-årigt intjänandeschema:

  • 33.3% intjänas under 1st-ÅR (33.30% årligen)

  • 33.3% intjänas under 2nd-ÅR (33.30% årligen)

  • 33.3% intjänas under 3rd-ÅR (33.30% årligen)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Intel omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (25.00% årligen)

Har du en fråga? Fråga communityn.

Besök Levels.fyi-communityn för att engagera dig med anställda från olika företag, få karriärtips och mycket mer.

Besök nu!

Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på Intel är Mjukvaruingenjör at the Fellow level med en årlig total ersättning på $818,056. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Intel är $188,939.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Intel

Relaterade företag

  • CDW
  • Western Digital
  • Xilinx
  • Marvell
  • OmniVision Technologies
  • Se alla företag ➜

Andra resurser