Chef för mjukvaruingenjörer-ersättning in United States på Instacart varierar från $388K per year för Software Engineering Manager till $618K per year för Director. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $394K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Instacarts totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/25/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Software Engineering Manager
$388K
$244K
$144K
$0
Senior Software Engineering Manager
$652K
$302K
$350K
$0
Director
$618K
$328K
$290K
$0
Senior Director
$ --
$ --
$ --
$ --
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På Instacart omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)
50%
ÅR 1
50%
ÅR 2
På Instacart omfattas RSUs av ett 2-årigt intjänandeschema:
50% intjänas under 1st-ÅR (50.00% årligen)
50% intjänas under 2nd-ÅR (12.50% kvartalsvis)