Finansanalytiker-ersättning in United States på Instacart uppgår till $210K per year för L5. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Instacarts totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/25/2025
Intjänandeschema
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Aktietyp
RSU
På Instacart omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)
50%
ÅR 1
50%
ÅR 2
Aktietyp
RSU
På Instacart omfattas RSUs av ett 2-årigt intjänandeschema:
50% intjänas under 1st-ÅR (50.00% årligen)
50% intjänas under 2nd-ÅR (12.50% kvartalsvis)
Vanliga frågor
