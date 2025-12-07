Företagskatalog
Hyland
Hyland Chef för mjukvaruutveckling Löner

Medianersättningspaketet för Chef för mjukvaruutveckling in United States på Hyland uppgår till $122K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Hylands totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 12/7/2025

Medianpaket
company icon
Hyland
Software Engineering Manager
Westlake, OH
Totalt per år
$122K
Nivå
Manager
Grundlön
$115K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$7K
År på företaget
15 År
Års erfarenhet
15 År
Vilka är karriärnivåerna på Hyland?
Senaste löneinlämningar
Inga löner hittades
Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Chef för mjukvaruutveckling på Hyland in United States ligger på en årlig total ersättning på $166,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Hyland för Chef för mjukvaruutveckling rollen in United States är $125,000.

Andra resurser

