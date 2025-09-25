Företagskatalog
HERE Technologies
HERE Technologies Mjukvaruingenjör Löner

Mjukvaruingenjör-ersättning in India på HERE Technologies varierar från ₹3.69M per year för L5 till ₹5.61M per year för L9. Det yearliga medianersättningspaketet in India uppgår till ₹2.2M. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för HERE Technologiess totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/25/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
L5
Software Engineer I(Instegsnivå)
₹3.69M
₹3.69M
₹0
₹0
L6
Software Engineer II
₹1.68M
₹1.65M
₹0
₹26.3K
L7
Senior Engineer
₹2.43M
₹2.34M
₹0
₹94.2K
L8
Lead Engineer
₹3.76M
₹3.49M
₹10.9K
₹261K
₹13.94M

Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Praktikantlöner

Vilka är karriärnivåerna på HERE Technologies?

Inkluderade titlar

Backend-Mjukvaruingenjör

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på HERE Technologies in India ligger på en årlig total ersättning på ₹5,606,004. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på HERE Technologies för Mjukvaruingenjör rollen in India är ₹2,127,826.

Andra resurser