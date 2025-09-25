HERE Technologies Mjukvaruingenjör Löner

Mjukvaruingenjör-ersättning in India på HERE Technologies varierar från ₹3.69M per year för L5 till ₹5.61M per year för L9. Det yearliga medianersättningspaketet in India uppgår till ₹2.2M. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för HERE Technologiess totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/25/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå Lägg till ersättning Jämför nivåer

Nivånamn Totalt Grundlön Aktier (/yr) Bonus L5 Software Engineer I ( Instegsnivå ) ₹3.69M ₹3.69M ₹0 ₹0 L6 Software Engineer II ₹1.68M ₹1.65M ₹0 ₹26.3K L7 Senior Engineer ₹2.43M ₹2.34M ₹0 ₹94.2K L8 Lead Engineer ₹3.76M ₹3.49M ₹10.9K ₹261K Visa 2 Fler nivåer

Senaste löneinlämningar

Företag Plats | Datum Nivånamn Tagg Års yrkeserfarenhet Totalt / På företaget Total kompensation ( INR ) Grundlön | Aktier (år) | Bonus

Vad är intjänandeschema på HERE Technologies ?

