Mjukvaruingenjör-ersättning in India på HERE Technologies varierar från ₹3.69M per year för L5 till ₹5.61M per year för L9. Det yearliga medianersättningspaketet in India uppgår till ₹2.2M. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för HERE Technologiess totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/25/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
L5
₹3.69M
₹3.69M
₹0
₹0
L6
₹1.68M
₹1.65M
₹0
₹26.3K
L7
₹2.43M
₹2.34M
₹0
₹94.2K
L8
₹3.76M
₹3.49M
₹10.9K
₹261K
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
