Harvard University
Harvard University Elektroingenjör Löner

Den genomsnittliga totalersättningen för Elektroingenjör in United States på Harvard University varierar från $58.1K till $81.2K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Harvard Universitys totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 12/1/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

$63K - $76.3K
United States
Vanligt Spann
Möjligt Spann
$58.1K$63K$76.3K$81.2K
Vanligt Spann
Möjligt Spann

Vilka är karriärnivåerna på Harvard University?

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Elektroingenjör på Harvard University in United States ligger på en årlig total ersättning på $81,200. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Harvard University för Elektroingenjör rollen in United States är $58,100.

Andra resurser

