Gusto
  • Löner
  • Affärsanalytiker

  • Alla Affärsanalytiker löner

Gusto Affärsanalytiker Löner

Affärsanalytiker-ersättning in United States på Gusto uppgår till $160K per year för L3. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Gustos totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 12/1/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

$121K - $138K
United States
Vanligt Spann
Möjligt Spann
$107K$121K$138K$152K
Vanligt Spann
Möjligt Spann
Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$160K
$140K
$20K
$0
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Intjänandeschema

20%

ÅR 1

20%

ÅR 2

20%

ÅR 3

20%

ÅR 4

20%

ÅR 5

Aktietyp
Options

På Gusto omfattas Options av ett 5-årigt intjänandeschema:

  • 20% intjänas under 1st-ÅR (20.00% årligen)

  • 20% intjänas under 2nd-ÅR (1.67% månadsvis)

  • 20% intjänas under 3rd-ÅR (1.67% månadsvis)

  • 20% intjänas under 4th-ÅR (1.67% månadsvis)

  • 20% intjänas under 5th-ÅR (1.67% månadsvis)

10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
Options

På Gusto omfattas Options av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)

10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.



Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Affärsanalytiker på Gusto in United States ligger på en årlig total ersättning på $159,500. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Gusto för Affärsanalytiker rollen in United States är $107,070.

