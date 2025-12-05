Företagskatalog
  • Löner
  • Chef för mjukvaruutveckling

  • Alla Chef för mjukvaruutveckling löner

Fetch Chef för mjukvaruutveckling Löner

Medianersättningspaketet för Chef för mjukvaruutveckling in United States på Fetch uppgår till $140K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Fetchs totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 12/5/2025

Medianpaket
company icon
Fetch
Software Engineer
Chicago, IL
Totalt per år
$140K
Nivå
-
Grundlön
$140K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
År på företaget
4 År
Års erfarenhet
4 År
Vilka är karriärnivåerna på Fetch?
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

På Fetch omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)



Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Chef för mjukvaruutveckling på Fetch in United States ligger på en årlig total ersättning på $181,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Fetch för Chef för mjukvaruutveckling rollen in United States är $140,000.

