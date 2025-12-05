Företagskatalog
Fenergo
Fenergo Lösningsarkitekt Löner

Medianersättningspaketet för Lösningsarkitekt in Ireland på Fenergo uppgår till €108K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Fenergos totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 12/5/2025

Medianpaket
company icon
Fenergo
Solution Architect
Dublin, DN, Ireland
Totalt per år
$125K
Nivå
-
Grundlön
$125K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
År på företaget
3 År
Års erfarenhet
10 År
Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Lösningsarkitekt på Fenergo in Ireland ligger på en årlig total ersättning på €133,207. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Fenergo för Lösningsarkitekt rollen in Ireland är €116,944.

