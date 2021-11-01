Företagskatalog
Exact Sciences
Exact Sciences Löner

Exact Sciencess löneintervall sträcker sig från $108,455 i total kompensation per år för en Verksamhetsoperationer på den nedre änden till $353,760 för en Juridik på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Exact Sciences. Senast uppdaterad: 8/22/2025

$160K

Mjukvaruutvecklare
Median $115K

Fullstack-mjukvaruingenjör

Biomedicinsk ingenjör
$171K
Verksamhetsoperationer
$108K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

Verksamhetsanalytiker
$149K
Dataanalytiker
$149K
Datavetare
$141K
IT-teknolog
$150K
Juridik
$354K
Produktdesigner
$132K
Produktchef
$241K
Projektledare
$175K
Försäljning
$196K
Andra resurser