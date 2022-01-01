Företagskatalog
Exabeam
Exabeam Löner

Exabeams löneintervall sträcker sig från $106,530 i total kompensation per år för en IT-teknolog på den nedre änden till $452,250 för en Projektledare på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Exabeam. Senast uppdaterad: 8/11/2025

$160K

Mjukvaruutvecklare
Median $243K
Produktchef
Median $320K
Kundframgång
$132K

IT-teknolog
$107K
Marknadsföring
$241K
Produktdesigner
$240K
Projektledare
$452K
Försäljning
$118K
Chef för mjukvaruutveckling
$191K
FAQ

Den högst betalande rollen som rapporterats på Exabeam är Projektledare at the Common Range Average level med en årlig total kompensation på $452,250. Detta inkluderar baslön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den medianårliga totala kompensationen som rapporterats på Exabeam är $240,293.

Andra resurser