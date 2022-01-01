Företagskatalog
Epic Games Löner

Epic Gamess löner varierar från $52,260 i total ersättning per år för en Försäljning i den lägre delen till $445,000 för en Produktchef i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Epic Games. Senast uppdaterad: 11/20/2025

Mjukvaruingenjör
L1 $107K
L2 $137K
L3 $232K
L4 $295K
L5 $401K

Backend Mjukvaruingenjör

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Videospel Mjukvaruingenjör

Produktchef
L3 $184K
L5 $445K
Marknadsföring
Median $180K

Chef för mjukvaruutveckling
Median $400K
Projektledare
Median $205K
Lösningsarkitekt
Median $238K
Revisor
$76.4K
Affärsanalytiker
$191K
Chef för datavetenskap
$288K
Datavetare
$161K
Finansanalytiker
$281K
Personalavdelning
$88K
IT-teknolog
$67.6K
Marknadsoperationer
$147K
Produktdesigner
$68.6K
Produktdesignchef
$193K
Programchef
$151K
Rekryterare
$77.4K
Försäljning
$52.3K
Cybersäkerhetsanalytiker
$80.6K
Teknisk programchef
$166K
Tillit och säkerhet
$137K
Intjänandeschema

20%

ÅR 1

20%

ÅR 2

20%

ÅR 3

20%

ÅR 4

20%

ÅR 5

Aktietyp
Options

På Epic Games omfattas Options av ett 5-årigt intjänandeschema:

  • 20% intjänas under 1st-ÅR (20.00% årligen)

  • 20% intjänas under 2nd-ÅR (20.00% årligen)

  • 20% intjänas under 3rd-ÅR (20.00% årligen)

  • 20% intjänas under 4th-ÅR (20.00% årligen)

  • 20% intjänas under 5th-ÅR (20.00% årligen)

Epic Games offers stock options after 1 year of service.

Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på Epic Games är Produktchef at the L5 level med en årlig total ersättning på $445,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Epic Games är $166,165.

