Epic Games Löner

Epic Gamess löner varierar från $52,260 i total ersättning per år för en Försäljning i den lägre delen till $445,000 för en Produktchef i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Epic Games. Senast uppdaterad: 11/20/2025
20%
ÅR 1
20%
ÅR 2
20%
ÅR 3
20%
ÅR 4
20%
ÅR 5
På Epic Games omfattas Options av ett 5-årigt intjänandeschema:
20% intjänas under 1st-ÅR (20.00% årligen)
20% intjänas under 2nd-ÅR (20.00% årligen)
20% intjänas under 3rd-ÅR (20.00% årligen)
20% intjänas under 4th-ÅR (20.00% årligen)
20% intjänas under 5th-ÅR (20.00% årligen)
Epic Games offers stock options after 1 year of service.
