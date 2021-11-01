DoubleVerify Löner

DoubleVerifys löneintervall sträcker sig från $67,609 i total kompensation per år för en Verksamhetsanalytiker på den nedre änden till $340,290 för en Teknisk programchef på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på DoubleVerify . Senast uppdaterad: 8/18/2025