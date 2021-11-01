Företagskatalog
DoubleVerify
DoubleVerify Löner

DoubleVerifys löneintervall sträcker sig från $67,609 i total kompensation per år för en Verksamhetsanalytiker på den nedre änden till $340,290 för en Teknisk programchef på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på DoubleVerify. Senast uppdaterad: 8/18/2025

$160K

Mjukvaruutvecklare
Median $208K
Produktchef
Median $170K
Chef för mjukvaruutveckling
Median $255K

Revisor
$113K
Verksamhetsanalytiker
$67.6K
Dataanalytiker
$108K
Datavetare
$249K
Personal
$113K
Produktdesigner
$194K
Projektledare
$143K
Försäljning
$136K
Teknisk programchef
$340K
UX-forskare
$111K
FAQ

Den högst betalande rollen som rapporterats på DoubleVerify är Teknisk programchef at the Common Range Average level med en årlig total kompensation på $340,290. Detta inkluderar baslön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den medianårliga totala kompensationen som rapporterats på DoubleVerify är $142,722.

