Medianersättningspaketet för Chef för mjukvaruutveckling in United Kingdom på Depop uppgår till £181K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Depops totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 12/5/2025

Medianpaket
company icon
Depop
Software Engineering Manager
London, EN, United Kingdom
Totalt per år
$244K
Nivå
M3
Grundlön
$143K
Stock (/yr)
$80K
Bonus
$21.4K
År på företaget
1 År
Års erfarenhet
10 År
Senaste löneinlämningar
Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Chef för mjukvaruutveckling på Depop in United Kingdom ligger på en årlig total ersättning på £191,412. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Depop för Chef för mjukvaruutveckling rollen in United Kingdom är £177,572.

