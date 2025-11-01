Chef för mjukvaruutveckling-ersättning in United States på Databricks varierar från $441K per year för M2 till $1.2M per year för M5. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $1.13M. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Databrickss totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/1/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
M2
$441K
$231K
$170K
$40.5K
M3
$945K
$239K
$671K
$35.4K
M4
$1.15M
$247K
$867K
$37.1K
M5
$1.2M
$301K
$865K
$31K
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På Databricks omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)