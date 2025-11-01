Företagskatalog
Databricks
Databricks Mjukvaruingenjör Löner

Mjukvaruingenjör-ersättning in United States på Databricks varierar från $254K per year för L3 till $1.26M per year för L7. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $252K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Databrickss totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/1/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
L3
Software Engineer(Instegsnivå)
$254K
$145K
$88.3K
$21.1K
L4
$413K
$177K
$217K
$18.9K
L5
Senior Software Engineer
$635K
$207K
$406K
$22.4K
L6
Staff Engineer
$825K
$237K
$553K
$35.3K
Visa 3 Fler nivåer
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Praktikantlöner

Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Databricks omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)



Inkluderade titlar

Backend Mjukvaruingenjör

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Produktionsmjukvaruingenjör

Säkerhetsmjukvaruingenjör

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Databricks in United States ligger på en årlig total ersättning på $1,257,556. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Databricks för Mjukvaruingenjör rollen in United States är $251,875.

