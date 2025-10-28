Företagskatalog
Continental
  • Löner
  • Datavetare

  • Alla Datavetare löner

Continental Datavetare Löner

Medianersättningspaketet för Datavetare in India på Continental uppgår till ₹2.8M per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Continentals totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/28/2025

Medianpaket
company icon
Continental
Data Scientist
Bengaluru, KA, India
Totalt per år
₹2.8M
Nivå
L2
Grundlön
₹2.8M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
År på företaget
4 År
Års erfarenhet
7 År
Vilka är karriärnivåerna på Continental?
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Datavetare på Continental in India ligger på en årlig total ersättning på ₹2,852,770. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Continental för Datavetare rollen in India är ₹1,802,692.

