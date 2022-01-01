Företagskatalog
Cerner
Cerner Löner

Cerners löner varierar från $2,387 i total ersättning per år för en Produktchef i den lägre delen till $195,640 för en Försäljning i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Cerner. Senast uppdaterad: 11/14/2025

Mjukvaruingenjör
Software Engineer $8.7K
Associate Senior Software Engineer $11.8K
Senior Software Engineer $19.6K

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Backend Mjukvaruingenjör

Managementkonsult
Median $58.3K
Lösningsarkitekt
Median $91.4K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

87 23
Affärsoperationer
$53.3K
Affärsanalytiker
$49.8K
Kundservice
$51.7K
Dataanalytiker
$68.7K
Chef för datavetenskap
$58.1K
Datavetare
$63.7K
Personalavdelning
$14.1K
IT-teknolog
$124K
Produktdesigner
Median $100K
Produktchef
$2.4K
Programchef
Median $95.8K
Försäljning
$196K
Säljingenjör
$87.6K
Cybersäkerhetsanalytiker
$140K
Chef för mjukvaruutveckling
$19.3K
Teknisk programchef
Median $97.6K
Teknisk skribent
$88.6K
Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på Cerner är Försäljning at the Common Range Average level med en årlig total ersättning på $195,640. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Cerner är $61,012.

