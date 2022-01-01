Cerner Löner

Cerners löner varierar från $2,387 i total ersättning per år för en Produktchef i den lägre delen till $195,640 för en Försäljning i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Cerner . Senast uppdaterad: 11/14/2025