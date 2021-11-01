Caption Health Löner

Caption Healths löneintervall sträcker sig från $129,848 i total kompensation per år för en Verksamhetsanalytiker på den nedre änden till $186,563 för en Produktchef på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Caption Health . Senast uppdaterad: 8/13/2025