Canoo
  • Löner
  • Mjukvaruingenjör

  • Alla Mjukvaruingenjör löner

Canoo Mjukvaruingenjör Löner

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in United States på Canoo uppgår till $120K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Canoos totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/22/2025

Medianpaket
company icon
Canoo
Software Engineer
Torrance, CA
Totalt per år
$120K
Nivå
L3
Grundlön
$120K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
År på företaget
1 År
Års erfarenhet
2 År
Vilka är karriärnivåerna på Canoo?

$160K

Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Praktikantlöner

Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Canoo omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)



Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Canoo in United States ligger på en årlig total ersättning på $158,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Canoo för Mjukvaruingenjör rollen in United States är $123,750.

