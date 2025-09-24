Företagskatalog
Bright Health
Bright Health Mjukvaruingenjör Löner

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in United States på Bright Health uppgår till $127K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Bright Healths totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/24/2025

Medianpaket
company icon
Bright Health
Software Engineer II
Los Angeles, CA
Totalt per år
$127K
Nivå
L2
Grundlön
$116K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$11.6K
År på företaget
2 År
Års erfarenhet
2 År
Vilka är karriärnivåerna på Bright Health?

$160K

Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Praktikantlöner

Vanliga frågor

