Blue Cross Blue Shield Association
Blue Cross Blue Shield Association Löner

Blue Cross Blue Shield Associations löner varierar från $54,270 i total ersättning per år för en Personalresurser i den lägre delen till $265,320 för en Lösningsarkitekt i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Blue Cross Blue Shield Association. Senast uppdaterad: 8/31/2025

$160K

Mjukvaruingenjör
Median $107K

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Kvalitetssäkring (QA) Mjukvaruingenjör

Aktuarie
Median $168K
Datavetare
Median $109K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Affärsanalytiker
Median $100K
Produktdesigner
Median $70K
Dataanalytiker
$161K
Personalresurser
$54.3K
Informationsteknolog (IT)
Median $100K
Produktchef
$149K
Projektledare
$111K
Lösningsarkitekt
$265K

Dataarkitekt

Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på Blue Cross Blue Shield Association är Lösningsarkitekt at the Common Range Average level med en årlig total ersättning på $265,320. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Blue Cross Blue Shield Association är $109,000.

