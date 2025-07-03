Företagskatalog
Bill & Melinda Gates Foundation
Bill & Melinda Gates Foundation Löner

Bill & Melinda Gates Foundations löner varierar från $184,075 i total ersättning per år för en Mjukvaruingenjör i den lägre delen till $241,200 för en Datavetare i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Bill & Melinda Gates Foundation. Senast uppdaterad: 10/10/2025

$160K

Programchef
Median $208K
Datavetare
$241K
Produktdesigner
$230K

Mjukvaruingenjör
$184K

Forskare

Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på Bill & Melinda Gates Foundation är Datavetare at the Common Range Average level med en årlig total ersättning på $241,200. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Bill & Melinda Gates Foundation är $218,750.

