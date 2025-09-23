Affärsanalytiker-ersättning in United States på Autodesk varierar från $92.4K per year för P2 till $210K per year för P4. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $90K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Autodesks totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/23/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$92.4K
$85.6K
$3.7K
$3K
P3
$127K
$110K
$9K
$8.6K
P4
$210K
$149K
$41.2K
$19.9K
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
33.3%
ÅR 1
33.3%
ÅR 2
33.3%
ÅR 3
På Autodesk omfattas RSUs av ett 3-årigt intjänandeschema:
33.3% intjänas under 1st-ÅR (33.30% årligen)
33.3% intjänas under 2nd-ÅR (33.30% årligen)
33.3% intjänas under 3rd-ÅR (33.30% årligen)
33.3%
ÅR 1
33.3%
ÅR 2
33.3%
ÅR 3
