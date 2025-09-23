Företagskatalog
Medianersättningspaketet för Produktchef in United States på Aurora Solar uppgår till $227K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Aurora Solars totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/23/2025

Medianpaket
company icon
Aurora Solar
Senior Product Manager
hidden
Totalt per år
$227K
Nivå
-
Grundlön
$153K
Stock (/yr)
$73.9K
Bonus
$0
År på företaget
0 År
Års erfarenhet
4 År
Vilka är karriärnivåerna på Aurora Solar?

$160K

Senaste löneinlämningar
Lägg tillLägg till ersättningLägg till ersättning

Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Praktikantlöner

Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
Options

På Aurora Solar omfattas Options av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)



Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Produktchef på Aurora Solar in United States ligger på en årlig total ersättning på $365,926. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Aurora Solar för Produktchef rollen in United States är $189,500.

