Chef för mjukvaruutveckling-ersättning in United States på Apple varierar från $379K per year för M1 till $1.42M per year för D1. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $541K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Apples totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/28/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
M1
$379K
$219K
$134K
$26.7K
M2
$552K
$271K
$236K
$44.5K
M3
$800K
$309K
$420K
$70.9K
D1
$1.42M
$354K
$901K
$163K
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På Apple omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (12.50% halvårsvis)
25% intjänas under 2nd-ÅR (12.50% halvårsvis)
25% intjänas under 3rd-ÅR (12.50% halvårsvis)
25% intjänas under 4th-ÅR (12.50% halvårsvis)
På Apple omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)