Apple
Apple Produktdesigner Löner

Produktdesigner-ersättning in United States på Apple varierar från $157K per year för ICT2 till $909K per year för ICT6. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $295K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Apples totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/28/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
ICT2
Junior Product Designer
$157K
$143K
$10.6K
$3.9K
ICT3
Product Designer
$231K
$163K
$57.6K
$10.4K
ICT4
Senior Product Designer
$301K
$195K
$85.2K
$21.2K
ICT5
$457K
$236K
$180K
$41.3K
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Apple omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (12.50% halvårsvis)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (12.50% halvårsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (12.50% halvårsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (12.50% halvårsvis)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Apple omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)



Inkluderade titlar

Skicka in ny titel

Interaktionsdesigner

UX-designer

UI-designer

Mobildesigner

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Produktdesigner på Apple in United States ligger på en årlig total ersättning på $909,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Apple för Produktdesigner rollen in United States är $285,000.

