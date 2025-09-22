Företagskatalog
Amperity
  • Löner
  • Mjukvaruingenjör

  • Alla Mjukvaruingenjör löner

Amperity Mjukvaruingenjör Löner

Mjukvaruingenjör-ersättning in United States på Amperity uppgår till $171K per year för Software Engineer II. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $168K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Amperitys totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/22/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Software Engineer I
(Instegsnivå)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$171K
$156K
$3.2K
$12.4K
Software Engineer III
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Praktikantlöner

Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
Option

På Amperity omfattas Options av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)



Inkluderade titlar

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Amperity in United States ligger på en årlig total ersättning på $267,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Amperity för Mjukvaruingenjör rollen in United States är $165,500.

Andra resurser