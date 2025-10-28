Företagskatalog
ALTEN
  • Löner
  • Mjukvaruingenjör

  • Alla Mjukvaruingenjör löner

ALTEN Mjukvaruingenjör Löner

Mjukvaruingenjör-ersättning in Italy på ALTEN varierar från €26.8K per year för Software Engineer I till €35.7K per year för Senior Software Engineer. Det yearliga medianersättningspaketet in Italy uppgår till €29.6K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för ALTENs totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/28/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Software Engineer I
(Instegsnivå)
€26.8K
€26.8K
€0
€0
Software Engineer II
€32.2K
€32.2K
€0
€0
Senior Software Engineer
€35.7K
€35.7K
€0
€0
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Vilka är karriärnivåerna på ALTEN?

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på ALTEN in Italy ligger på en årlig total ersättning på €35,701. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på ALTEN för Mjukvaruingenjör rollen in Italy är €29,580.

