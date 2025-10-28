Mjukvaruingenjör-ersättning in Italy på ALTEN varierar från €26.8K per year för Software Engineer I till €35.7K per year för Senior Software Engineer. Det yearliga medianersättningspaketet in Italy uppgår till €29.6K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för ALTENs totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/28/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Software Engineer I
€26.8K
€26.8K
€0
€0
Software Engineer II
€32.2K
€32.2K
€0
€0
Senior Software Engineer
€35.7K
€35.7K
€0
€0
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
