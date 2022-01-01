Alight Solutions Löner

Alight Solutionss löneintervall sträcker sig från $31,286 i total kompensation per år för en Personal på den nedre änden till $221,100 för en Intäktsoperationer på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Alight Solutions . Senast uppdaterad: 8/23/2025