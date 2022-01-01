Företagskatalog
Alight Solutions
Arbetar du här? Gör anspråk på ditt företag

Alight Solutions Löner

Alight Solutionss löneintervall sträcker sig från $31,286 i total kompensation per år för en Personal på den nedre änden till $221,100 för en Intäktsoperationer på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Alight Solutions. Senast uppdaterad: 8/23/2025

$160K

Få betalt, inte utnyttjad

Vi har förhandlat tusentals erbjudanden och uppnår regelbundet $30K+ (ibland $300K+) ökningar.Få din lön förhandlad eller ditt CV granskat av de verkliga experterna - rekryterare som gör det dagligen.

Mjukvaruutvecklare
Median $124K
Managementkonsult
Median $103K
Chef för verksamhetsoperationer
$211K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
67 18
Kundservice
$39.2K
Dataanalytiker
$173K
Finansanalytiker
$142K
Personal
$31.3K
Marknadsföringsoperationer
$117K
Produktchef
$93.5K
Projektledare
$84.6K
Rekryterare
$67.7K
Intäktsoperationer
$221K
Chef för mjukvaruutveckling
$188K
Lösningsarkitekt
$199K
Teknisk programchef
$216K
Saknar du din titel?

Sök efter alla löner på vår kompensationssida eller lägg till din lön för att hjälpa till att låsa upp sidan.


FAQ

Den högst betalande rollen som rapporterats på Alight Solutions är Intäktsoperationer at the Common Range Average level med en årlig total kompensation på $221,100. Detta inkluderar baslön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den medianårliga totala kompensationen som rapporterats på Alight Solutions är $123,500.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Alight Solutions

Relaterade företag

  • EPAM Systems
  • Cognizant
  • FactSet
  • Gartner
  • CSG
  • Se alla företag ➜

Andra resurser