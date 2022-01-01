Företagskatalog
10x Banking
10x Banking Löner

10x Bankings löner varierar från $112,746 i total ersättning per år för en Mjukvaruingenjör i den lägre delen till $317,800 för en Informationsteknolog (IT) i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på 10x Banking. Senast uppdaterad: 8/31/2025

$160K

Mjukvaruingenjör
Median $113K

Backend-Mjukvaruingenjör

Informationsteknolog (IT)
$318K
Produktchef
$162K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Chef för mjukvaruingenjörer
$123K
Lösningsarkitekt
$198K
Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på 10x Banking är Informationsteknolog (IT) at the Common Range Average level med en årlig total ersättning på $317,800. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på 10x Banking är $162,499.

